Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 5 апреля 2019

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Иран рассчитывает получить от РФ кредит на 2 миллиарда долларов на реализацию ряда проектов, с учётом ранее принятых решений общий кредит может составить порядка 5 миллиардов долларов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак

"Они действительно обратились по ряду проектов, бюджетные и правительственные кредиты, Минфин рассматривает этот вопрос, вы можете у министерства финансов поинтересоваться", - сказал Новак, который также является сопредседателем межправкомиссии РФ-Иран.

"Примерно 2 миллиарда долларов, 5 миллиардов - это с учётом ранее принятых решений. Они говорят, что им 5 (миллиардов - ред) всего, в 2015 году обещали, ... они просят до 5 миллиардов довести", - сказал Новак.

"Там есть строительство теплоэлектростанций, гидроэлектростанций, железной дороги, поставка вагонов для метро", - пояснил Новак, комментируя вопрос, на какие проекты Иран хочет привлечь кредитные средства.