Нарышкин не знает о задержании в Сирии организатора терактов в России

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что ему неизвестно о задержании в Сирии боевика, организовавшего теракты в РФ и ФРГ.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в Сирии пойман боевик запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, который является организатором терактов в РФ и Германии.
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"Не знаю", - сказал Нарышкин РИА Новости в ответ на вопрос, известно ли ему о задержании этого боевика.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.