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РИА Новости

Нарышкин не знает о задержании в Сирии организатора терактов в России

15:53 23.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что ему неизвестно о задержании в Сирии боевика, организовавшего теракты в РФ и ФРГ.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в Сирии пойман боевик запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, который является организатором терактов в РФ и Германии.
Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев
22 ноября, 14:08
Эксперт призвал публично судить пойманного в Турции боевика
"Не знаю", - сказал Нарышкин РИА Новости в ответ на вопрос, известно ли ему о задержании этого боевика.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Сулейман СойлуВойна в СирииМВД ТурцииИсламское государствоСергей НарышкинГерманияСирияРоссияВ мире
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