Фадеев объяснил уход из высшего совета "Единой России"

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что его выход из высшего совета партии "Единая Россия" связан с большим объемом работы в СПЧ.
Ранее на съезде партии в субботу было принято решение о выходе Фадеева, борца Александра Карелина и спортсмена, олимпийского чемпиона Алексея Немова из состава высшего совета "Единой России".
"Да (покинул). Я же говорил, что слишком, во-первых, много работы в СПЧ. И, во-вторых, она имеет непартийный характер. Это не означает никакого демарша по отношению к партии "Единая Россия", - сказал РИА Новости Фадеев.
В октябре глава государства подписал указ об освобождении председателя совета Михаила Федотова от должности советника президента и увольнении его с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением им возраста 70 лет. Президентский СПЧ возглавил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.
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