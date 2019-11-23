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РИА Новости

Фадеев объяснил уход из высшего совета "Единой России"

15:47 23.11.2019 (обновлено: 15:52 23.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что его выход из высшего совета партии "Единая Россия" связан с большим объемом работы в СПЧ.
Ранее на съезде партии в субботу было принято решение о выходе Фадеева, борца Александра Карелина и спортсмена, олимпийского чемпиона Алексея Немова из состава высшего совета "Единой России".
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"Да (покинул). Я же говорил, что слишком, во-первых, много работы в СПЧ. И, во-вторых, она имеет непартийный характер. Это не означает никакого демарша по отношению к партии "Единая Россия", - сказал РИА Новости Фадеев.
В октябре глава государства подписал указ об освобождении председателя совета Михаила Федотова от должности советника президента и увольнении его с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением им возраста 70 лет. Президентский СПЧ возглавил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.
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19-й съезд "Единой России"СПЧВалерий ФадеевЕдиная РоссияРоссияОбществоПолитика
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