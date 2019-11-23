Медведев пообещал сохранить льготы, которые гарантированы актами СССР

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Льготы населению, которые гарантировались нормативными актами СССР, сохранятся даже в рамках "регуляторной гильотины", их отмена возможна только после принятия дублирующих документов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В рамках съезда "Единой России" Медведеву продемонстрировали новый формат общественной приемной партии. Также премьеру зачитали обращение, в котором выражалась обеспокоенность, сохранятся ли льготы из нормативных актов времен СССР в рамках регуляторной гильотины и сокращения избыточных нормативных актов советского периода.
"Ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже если этот нормативный акт уже действует 50 или 70 лет. Не имеет никого значения, когда он принимался. Отмена таких документов возможна только с принятием дублирующего документа", - сказал Медведев.
Он отметил, что все, что касается различных льгот, установленных документами СССР или РСФСР, "на переходный период все равно сохраняет свое действие".
"Пусть никто не волнуется. Все будет нормально, хуже никому не сделаем", - добавил Медведев.