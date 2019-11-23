В 2020 году в Крым приедут 100 иностранных делегаций, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в следующем году полуостров посетят около 100 иностранных делегаций.
"Мы ожидаем до 100 миссий различных - предпринимательских, депутатских и так далее из других стран - в Республику Крым в 2020 году. Главная наша задача - показать то, что происходит в российском Крыму", - сказал Аксенов, выступая перед студентами факультета управления и политики МГИМО.
Видео выступления Аксенов опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, в следующем году также запланировано 10 крымских бизнес-делегаций в различные страны мира.
"Эти крымчане - журналисты, представители предпринимательского сообщества - поедут в различные страны", - подчеркнул Аксенов.