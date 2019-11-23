Депутаты Роднина и Пирог и сенатор Рязанский вошли в высший совет ЕР

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ Ирина Роднина и Дмитрий Пирог, сенатор Валерий Рязанский войдут в состав высшего совета партии "Единая Россия", решение принято голосованием на съезде партии.
"В состав высшего совета партии предлагается избрать следующих наших коллег: Карпенко Владимир Семёнович, Кидяев Виктор Борисович, Кумпилов Мурат Каральбиевич, Моор Александр Викторович, Муцоев Зелимхан Аликоевич, Пирог Дмитрий Юрьевич, Роднина Ирина Константиновна, Рязанский Валерий Владимирович", - огласил список председатель высшего совета партии Борис Грызлов.
"Принимается", - заявил Медведев по итогам голосования.