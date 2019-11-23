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РИА Новости

Астроном сравнил летящий к Земле астероид и Тунгусский метеорит

15:37 23.11.2019 (обновлено: 17:30 23.11.2019)
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© AFP 2019 / NASAАстероидный пояс в Солнечной системе
Астероидный пояс в Солнечной системе
© AFP 2019 / NASA
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Летящий к Земле астероид — ничто по сравнению с Тунгусским метеоритом, рассказал астроном Виталий Ромейко в комментарии "Звезде".
По словам ученого, подобные объекты падают на Землю достаточно часто, как правило в океан. Кроме того, современные спутники способны засечь астероид и определить вероятное место падения.
Ромейко подчеркнул, что такие метеориты, как Челябинский, могут падать раз в десять лет, а как Тунгусский — гораздо реже.
Чаще всего космические тела, которые летят на Землю, разрушаются на большой высоте, добавил астроном.
Ранее сообщалось, что в 6 ноября система "Роскосмоса" засекла астероид, приближающийся к нашей планете. По размерам он сопоставим с Челябинским метеоритом.
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