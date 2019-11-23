Астроном сравнил летящий к Земле астероид и Тунгусский метеорит

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Летящий к Земле Летящий к Земле астероид — ничто по сравнению с Тунгусским метеоритом, рассказал астроном Виталий Ромейко в комментарии " Звезде ".

По словам ученого, подобные объекты падают на Землю достаточно часто, как правило в океан. Кроме того, современные спутники способны засечь астероид и определить вероятное место падения.

Ромейко подчеркнул, что такие метеориты, как Челябинский, могут падать раз в десять лет, а как Тунгусский — гораздо реже.

Чаще всего космические тела, которые летят на Землю, разрушаются на большой высоте, добавил астроном.