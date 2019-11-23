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РИА Новости

Фадеев, Карелин и Немов вышли из Высшего совета ЕР

15:34 23.11.2019 (обновлено: 15:39 23.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Новый глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, борец Александр Карелин и спортсмен, олимпийский чемпион Алексей Немов вышли из состава Высшего совета "Единой России", решение принято на съезде партии в субботу.
"Предлагается вывести из состава Высшего Совета партии: Бушмин Евгений Викторович, Караськов Александр Михайлович, Карелин Александр Александрович, Леонов Алексей Архипович, Немов Алексей Юрьевич, Панов Алексей Маратович, Фадеев Валерий Александрович, Кумич Михаил Викторович", - озвучил список на съезде ЕР председатель совета Борис Грызлов.
Открытым голосованием на съезде партии решение поддержали большинство делегатов.
Президент Владимир Путин на съезде партии Единая Россия
Вчера, 14:58
Путин назвал главные задачи "Единой России"
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19-й съезд "Единой России"Александр КарелинАлексей НемовВалерий ФадеевЕдиная РоссияРоссияПолитика
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