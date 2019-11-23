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РИА Новости

СК и полиция проверяют сведения о самоубийстве следователя МВД из Сочи

15:31 23.11.2019 (обновлено: 17:49 23.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю и региональный главк МВД начали проверку в связи с сообщениями о самоубийстве следователя МВД из Сочи.
Как сообщается в Telegram-канале "Омбудсмен полиции", следователь Мария Клочкова покончила с собой сегодня утром. Ей было 23 года, в августе она окончила университет МВД, работала в Хостинском отделе полиции, говорится в сообщении.
В управлении СК уточнили, что в связи с гибелью девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.
Другие подробности инцидента не приводятся.
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Следственный комитет РФСочиКраснодарский крайПроисшествия
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