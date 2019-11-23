СК и полиция проверяют сведения о самоубийстве следователя МВД из Сочи

КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю и региональный главк МВД начали проверку в связи с сообщениями о самоубийстве следователя МВД из Сочи.
Как сообщается в Telegram-канале "Омбудсмен полиции", следователь Мария Клочкова покончила с собой сегодня утром. Ей было 23 года, в августе она окончила университет МВД, работала в Хостинском отделе полиции, говорится в сообщении.
В управлении СК уточнили, что в связи с гибелью девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.
Другие подробности инцидента не приводятся.
21 сентября, 12:47Росгвардия начала проверки после самоубийств двух сотрудников в регионах