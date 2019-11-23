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РИА Новости

Аксенов оценил влияние западных санкций на экономику Крыма

15:31 23.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион ничего не потерял из-за санкционной политики Запада, за исключением дополнительных упущенных возможностей.
"Мы пытаемся поломать санкционные барьеры. Санкции – это больше для Крыма упущенные возможности. В Крыму до 2014 года никогда иностранных инвестиций толком не было, поэтому мы соответственно ничего не потеряли", - сказал Аксенов, выступая перед студентами факультета управления и политики МГИМО.
Видео выступления Аксенов опубликовал на своей странице в Facebook.
При этом по его словам, если бы санкционного режима не было, то это дало бы экономике региона дополнительные возможности.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Введение санкций против России и ответные шаги
17 марта 2017, 10:50
Введение санкций против России и ответные шаги
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СанкцииСанкции в отношении РоссииСергей Аксенов (политик)КрымЭкономика
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