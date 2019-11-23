Аксенов оценил влияние западных санкций на экономику Крыма

"Мы пытаемся поломать санкционные барьеры. Санкции – это больше для Крыма упущенные возможности. В Крыму до 2014 года никогда иностранных инвестиций толком не было, поэтому мы соответственно ничего не потеряли", - сказал Аксенов, выступая перед студентами факультета управления и политики МГИМО.