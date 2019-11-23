Пожарные завершили проливку после пожара в двухэтажном доме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Пожарные завершили проливку сгоревших конструкций в двухэтажном доме в Нижнетуринском городском округе Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону.
Вечером в пятницу, что в поселке Ис на улице Ленина загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом. Позднее возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров. Шесть человек пострадали. Ночью пожар потушили.
"Пожар в Нижнетуринском городском округе ликвидирован. В 13.44 (11.44 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели", - говорится в сообщении.
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