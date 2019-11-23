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РИА Новости

Пожарные завершили проливку после пожара в двухэтажном доме на Урале

15:23 23.11.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Пожарные завершили проливку сгоревших конструкций в двухэтажном доме в Нижнетуринском городском округе Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону.
Вечером в пятницу, что в поселке Ис на улице Ленина загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом. Позднее возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров. Шесть человек пострадали. Ночью пожар потушили.
"Пожар в Нижнетуринском городском округе ликвидирован. В 13.44 (11.44 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели", - говорится в сообщении.
Работа пожарно - спасательного центра
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ГУ МЧС по Свердловской областиСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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