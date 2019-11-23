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РИА Новости

Нарышкин отказался комментировать "шпионский скандал" в Сербии

15:23 23.11.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не стал комментировать "шпионский скандал" в Сербии.
"Не комментирую", - сказал Нарышкин РИА Новости в ответ на просьбу высказать позицию насчёт так называемого "шпионского скандала".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
21 ноября, 16:37
В МИД прокомментировали скандал с "российским шпионом" в Сербии
Министр обороны страны Александр Вулин накануне сообщил, что власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера. Президент Александр Вучич в четверг провел встречу с послом России за закрытыми дверями и назначил на вечер заседание Совета национальной безопасности. После заседания Совета безопасности Вучич заявил, что Сербия не изменит свою политику военного нейтралитета и политику по отношению к России.
В среду сербский таблоид "Блиц" опубликовал статью, в которой утверждается, что занимавший должность заместителя военного атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии подполковник Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного сербского офицера.
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21 ноября, 17:08
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Александр ВулинАлександр ВучичСлужба внешней разведки РФСергей НарышкинСербияРоссияВ мире
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