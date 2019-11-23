Нарышкин отказался комментировать "шпионский скандал" в Сербии

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не стал комментировать "шпионский скандал" в Сербии.
"Не комментирую", - сказал Нарышкин РИА Новости в ответ на просьбу высказать позицию насчёт так называемого "шпионского скандала".
21 ноября, 16:37В МИД прокомментировали скандал с "российским шпионом" в Сербии
Министр обороны страны Александр Вулин накануне сообщил, что власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера. Президент Александр Вучич в четверг провел встречу с послом России за закрытыми дверями и назначил на вечер заседание Совета национальной безопасности. После заседания Совета безопасности Вучич заявил, что Сербия не изменит свою политику военного нейтралитета и политику по отношению к России.
В среду сербский таблоид "Блиц" опубликовал статью, в которой утверждается, что занимавший должность заместителя военного атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии подполковник Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного сербского офицера.