Нарышкин отказался комментировать "шпионский скандал" в Сербии

"Не комментирую", - сказал Нарышкин РИА Новости в ответ на просьбу высказать позицию насчёт так называемого "шпионского скандала".

Министр обороны страны Александр Вулин накануне сообщил, что власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера. Президент Александр Вучич в четверг провел встречу с послом России за закрытыми дверями и назначил на вечер заседание Совета национальной безопасности. После заседания Совета безопасности Вучич заявил, что Сербия не изменит свою политику военного нейтралитета и политику по отношению к России.