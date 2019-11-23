Медведев призвал усилить работу ЕР по защите прав граждан

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия" отметил необходимость усилить работу по защите прав граждан.
"Нужно усилить работу по защите прав граждан, я уже об этом сказал. Люди смогут обратиться в правозащитный центр "Единой России", который мы создаём. Связаться с ним можно будет через ближайшую общественную приёмную нашей партии, она ведь есть в каждом регионе, в перспективе могут появиться и межрегиональные представительства. Эту работу (нужно) наладить, защищая основные фундаментальны права граждан", - заявил он.