В местах остановки поездов на МЦД появятся указатели

"Работы ведутся на 36 платформах, в том числе: Стрешнево (в Москву), Москворечье (в Москву), Павшино (от Москвы), Дмитровская (от Москвы), Каланчевская (на Нахабино) и др. Станции были выбраны с учетом обратной связи от пассажиров. Указатели помогут совершать посадку в новые поезда", - говорится в сообщении.