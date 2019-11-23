В местах остановки поездов на МЦД появятся указатели

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Указатели мест остановки поездов "Иволга" появятся по просьбам пассажиров на платформах станций двух веток Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
"Работы ведутся на 36 платформах, в том числе: Стрешнево (в Москву), Москворечье (в Москву), Павшино (от Москвы), Дмитровская (от Москвы), Каланчевская (на Нахабино) и др. Станции были выбраны с учетом обратной связи от пассажиров. Указатели помогут совершать посадку в новые поезда", - говорится в сообщении.
Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.