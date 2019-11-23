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РИА Новости

В местах остановки поездов на МЦД появятся указатели

15:14 23.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗапуск первого Московского центрального диаметра
Запуск первого Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Запуск первого Московского центрального диаметра . Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Указатели мест остановки поездов "Иволга" появятся по просьбам пассажиров на платформах станций двух веток Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
"Работы ведутся на 36 платформах, в том числе: Стрешнево (в Москву), Москворечье (в Москву), Павшино (от Москвы), Дмитровская (от Москвы), Каланчевская (на Нахабино) и др. Станции были выбраны с учетом обратной связи от пассажиров. Указатели помогут совершать посадку в новые поезда", - говорится в сообщении.
Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
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