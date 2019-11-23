Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T15:16+0300
https://ria.ru/20191123/1561510542.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156150/70/1561507081_0:0:3196:1799_1036x0_80_0_0_078c08290b76eb10025bf7c082cd956d.jpg
РИА Новости

Медведев пригрозил исключать из ЕР за невнимание к жалобам от граждан

15:12 23.11.2019 (обновлено: 15:16 23.11.2019)
296
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ни одно обращение или жалоба от граждан в комиссию по этике партии "Единая Россия" не должно остаться без внимания, реакция на нарушение этических норм будет жесткой, вплоть до исключения из партии, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев на съезде партии.
"Если человек столкнулся с действием тех членов "Единой России", которые ведут себя недостойно, столкнулся с несправедливостью, неуважением со стороны отдельных представителей партии, это, к сожалению, бывает, он может обратиться в комиссию по этике, которая начала свою работу", - заявил Медведев.
Он рассказал, что комиссия также работает и в удаленном режиме, на сайте партии есть вкладка, через которую можно отправить своё обращение в комиссию по этике. По его словам, за этот год поступило более 150 обращений. Также премьер выразил надежду, что на каждое из них будет адекватная реакция.
"Ни одно не должно остаться без внимания", - подчеркнул он.
"Мы и дальше будем следить за тем, как ведут себя отдельные члены партии, реакция на нарушение этических норм будет жесткой, вплоть до исключения из партии", - добавил Медведев.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Вчера, 14:57
Партия должна служить народу, заявил Путин на съезде "Единой России"
3130003
Обсудить 2
19-й съезд "Единой России"Дмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев возглавит комиссию по подготовке программы "Единой России"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев призвал усилить работу ЕР по защите прав граждан
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Партия должна служить народу, заявил Путин на съезде "Единой России"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев: к выборам у избирателей не должно быть сомнений в правоте ЕР
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
У ЕР перспективный молодежный кадровый резерв, заявил Медведев
Празднование Широкой Масленицы в Москве
Врач объяснил слова китайского журналиста о быстром старении россиянок
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев высказался о повышении ответственности руководящих органов ЕР
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев на съезде ЕР предложил укрупнить партийные проекты
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Следующая выборная кампания будет сложной для ЕР, считает Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на съезде партии Единая Россия
"Единая Россия" давно доказала эффективность, заявил Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах
Терзать их, трясти: Путин призвал ЕР своими силами решать вопросы
Путин призвал ЕР "терзать и трясти" чиновников на местах
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев проголосовал на выборах нового генсовета "Единой России"
Путин: Репутацию партии определяют люди, у которых есть своя внутренняя позиция
У "Единой России" нет морального права схалтурить, заявил Путин
Медведев призвал обновить программу партии с учетом сегодняшних задач
Медведев заявил, что надо написать и реализовать новую программу ЕР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
21:36В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой
Лента новостейМолния