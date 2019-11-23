Медведев пригрозил исключать из ЕР за невнимание к жалобам от граждан

"Если человек столкнулся с действием тех членов "Единой России", которые ведут себя недостойно, столкнулся с несправедливостью, неуважением со стороны отдельных представителей партии, это, к сожалению, бывает, он может обратиться в комиссию по этике, которая начала свою работу", - заявил Медведев.

Он рассказал, что комиссия также работает и в удаленном режиме, на сайте партии есть вкладка, через которую можно отправить своё обращение в комиссию по этике. По его словам, за этот год поступило более 150 обращений. Также премьер выразил надежду, что на каждое из них будет адекватная реакция.