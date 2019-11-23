Нарышкин сравнил события в Боливии с ситуацией в Венесуэле

"Это, очевидно, попытка раскачать (ситуацию в регионе). Это в русле тех событий, которые происходили и происходят в Венесуэле, это, в общем, вещи одного порядка", - ответил Нарышкин РИА Новости на вопрос о причинах событий в Боливии.

Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы в Боливии 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.