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РИА Новости

Нарышкин сравнил события в Боливии с ситуацией в Венесуэле

15:11 23.11.2019 (обновлено: 16:17 23.11.2019)
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВоенный вертолет возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
Военный вертолет возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Военный вертолет возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает события в Боливии попыткой раскачать ситуацию.
"Это, очевидно, попытка раскачать (ситуацию в регионе). Это в русле тех событий, которые происходили и происходят в Венесуэле, это, в общем, вещи одного порядка", - ответил Нарышкин РИА Новости на вопрос о причинах событий в Боливии.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Вчера, 14:07
Глава СВР заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы в Боливии 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
С 20 октября в Боливии в протестах погибли 23 человека, 715 получили ранения, 624 арестованы.
Эво Моралес в Мехико
22 ноября, 20:50
Правительство Боливии начало уголовное преследование Моралеса
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Смена власти в БоливииЛатинская АмерикаСлужба внешней разведки РФСергей НарышкинВенесуэлаБоливияРоссияВ мире
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