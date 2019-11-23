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РИА Новости

Бутман поддержал намерение Ротару выступить в России

15:11 23.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман выступил против бойкота украинских артистов и поддержал намерение Софии Ротару спеть для своих российских поклонников.
Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
Певица София Ротару
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"Пусть приезжает, выступает, поёт для тех поклонников, которые ее любят. Не надо игнорировать, не надо бойкотировать, надо свои чувства гордости, патриотизма проявлять, но в какой-то определённый момент, а не когда не надо", - сказал Бутман, комментируя РИА Новости данные о планах известной советской и украинской певицы.
По его мнению, Ротару в прошлом не следовало делать заявлений об отмене выступлений в России.
"Я считаю, что ей не надо было это говорить, но она человек эмоциональный, как многие артисты... Но с другой стороны, если бы она не была эмоциональной, она не была бы Софией Ротару", - отметил музыкант, добавив,что деятели культуры должны помогать налаживать контакт между РФ и Украиной и быть вне политики.
Певица София Ротару. Архивное фото
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КультураШоу-бизнесИгорь БутманРоссияСофия РотаруУкраина
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