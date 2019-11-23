Бутман поддержал намерение Ротару выступить в России

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Народный артист России, саксофонист Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман выступил против бойкота украинских артистов и поддержал намерение Софии Ротару спеть для своих российских поклонников.

Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".

"Пусть приезжает, выступает, поёт для тех поклонников, которые ее любят. Не надо игнорировать, не надо бойкотировать, надо свои чувства гордости, патриотизма проявлять, но в какой-то определённый момент, а не когда не надо", - сказал Бутман, комментируя РИА Новости данные о планах известной советской и украинской певицы.

По его мнению, Ротару в прошлом не следовало делать заявлений об отмене выступлений в России.