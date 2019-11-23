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РИА Новости

Женщину накажут за муляж бомбы, пронесенный в московский зоопарк

15:09 23.11.2019
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© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкМосковский зоопарк
Московский зоопарк
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Московский зоопарк. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Женщина пронесла муляж бомбы на занятие с учениками в московском зоопарке, теперь ее могут оштрафовать на 500 рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Женщина принесла предмет по адресу Большая Грузинская, 1, чтобы провести выездное занятие с учащимися одной из московских школ. Но занятие такого рода ни с кем из администрации она не согласовала, соответственно, на нее составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП", - рассказал собеседник агентства.
Полиция
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Согласно этой статье, женщине грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.
По данным главка МВД, инцидент произошел в пятницу.
"Вчера в 13.20 поступало сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Большая Грузинская, 1. В ходе проверки сообщения обнаружен предмет. Он обследован полицейскими и служебной собакой. Установлено, что никаких угроз он не представляет", - рассказали в столичном главке МВД.
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Московский зоопаркМоскваПроисшествия
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