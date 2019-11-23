Женщину накажут за муляж бомбы, пронесенный в московский зоопарк

"Женщина принесла предмет по адресу Большая Грузинская, 1, чтобы провести выездное занятие с учащимися одной из московских школ. Но занятие такого рода ни с кем из администрации она не согласовала, соответственно, на нее составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП", - рассказал собеседник агентства.