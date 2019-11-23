Говорить о продлении сделки ОПЕК+ сейчас рано, заявил Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности" в рамках ПМЭФ-2019

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Говорить о продлении сделки стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти пока рано, заявил журналистам министр энергетики РФ Говорить о продлении сделки стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти пока рано, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак

"На мой взгляд, рано сейчас", - ответил Новак на вопрос о возможном продлении сделки.

"Мы изначально говорили о том, что сделка до 1 апреля. Будем мониторить ситуацию", - сказал Новак.

Ранее, в ноябре Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что ОПЕК+ может на встрече в декабре продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.

Страны ОПЕК+ соберутся обсуждать будущее договорённостей в начале декабря. Так, 4 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, 5 декабря - конференции ОПЕК , 6 декабря - всех стран-участниц ОПЕК+.