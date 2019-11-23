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РИА Новости

Говорить о продлении сделки ОПЕК+ сейчас рано, заявил Новак

15:08 23.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на сессии "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности" в рамках ПМЭФ-2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Говорить о продлении сделки стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти пока рано, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"На мой взгляд, рано сейчас", - ответил Новак на вопрос о возможном продлении сделки.
"Мы изначально говорили о том, что сделка до 1 апреля. Будем мониторить ситуацию", - сказал Новак.
Ранее, в ноябре Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что ОПЕК+ может на встрече в декабре продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.
Страны ОПЕК+ соберутся обсуждать будущее договорённостей в начале декабря. Так, 4 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, 5 декабря - конференции ОПЕК , 6 декабря - всех стран-участниц ОПЕК+.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление срока действия своих договорённостей на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года.
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