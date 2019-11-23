Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T15:26+0300
https://ria.ru/20191123/1561510351.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155594/48/1555944881_0:150:2743:1693_1036x0_80_0_0_6a19055088d0e0fd611d3a55d71d7212.jpg
РИА Новости

У России нет данных о радиации в Южно-Китайском море, заявил Нарышкин

15:07 23.11.2019 (обновлено: 15:26 23.11.2019)
350
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российская сторона не имеет достоверных данных о якобы имевшем место радиационном инциденте в Южно-Китайском море, но пытается через различные источники это проверить, сообщил РИА Новости глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"У нас нет достоверных собственных данных инструментальных, тем более, это не компетенция службы, которую я (возглавляю). Но слышали, да. Пытаемся через различные источники это проверить, перепроверить", - сказал Нарышкин, говоря о якобы имевшем место радиационном инциденте.
В СМИ ранее начали распространяться утверждения о некоем взрыве в Южно-Китайском море, однако подтверждений этому не было. Согласно данным газеты Ryukyu Simpo, в понедельник вечером житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью "урановый топливный стержень". Губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Утром во вторник прибывшие на место военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано неюжно-китайское было.
Корабль в Южно-Китайское море
22 ноября, 11:06
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о взрыве в Южно-Китайском море
261000
Обсудить 0
Южно-Китайское мореСергей НарышкинРоссия
Рекомендуем
Военный вертолет возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
Нарышкин сравнил события в Боливии с ситуацией в Венесуэле
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Японию
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Нарышкин отказался комментировать "шпионский скандал" в Сербии
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Аксенов оценил влияние западных санкций на экономику Крыма
Корабль в Южно-Китайское море
У Минприроды нет информации о взрыве в Южно-Китайском море
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвященной презентации двухтомника История Крыма
Нарышкин оценил взаимодействие спецслужб России и Турции
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России
Медведев заявил, что ЕР должна отвечать на несправедливую критику
Жозеп Боррель и Сергей Лавров
Глава МИД Испании прокомментировал ситуацию с "русскими шпионами"
Певица София Ротару
Бутман поддержал намерение Ротару выступить в России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев: к выборам у избирателей не должно быть сомнений в правоте ЕР
Астероидный пояс в Солнечной системе
Астроном сравнил летящий к Земле астероид и Тунгусский метеорит
Валерий Фадеев
Фадеев, Карелин и Немов вышли из Высшего совета ЕР
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
Гордеев поддержал разрешение экспортных договоров на рынке сахара
Путин: Репутацию партии определяют люди, у которых есть своя внутренняя позиция
У "Единой России" нет морального права схалтурить, заявил Путин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Глава СВР заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
21:36В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой
Лента новостейМолния