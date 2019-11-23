У России нет данных о радиации в Южно-Китайском море, заявил Нарышкин

"У нас нет достоверных собственных данных инструментальных, тем более, это не компетенция службы, которую я (возглавляю). Но слышали, да. Пытаемся через различные источники это проверить, перепроверить", - сказал Нарышкин, говоря о якобы имевшем место радиационном инциденте.

В СМИ ранее начали распространяться утверждения о некоем взрыве в Южно-Китайском море, однако подтверждений этому не было. Согласно данным газеты Ryukyu Simpo, в понедельник вечером житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью "урановый топливный стержень". Губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Утром во вторник прибывшие на место военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано неюжно-китайское было.