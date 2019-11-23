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РИА Новости

Партия должна служить народу, заявил Путин на съезде "Единой России"

14:57 23.11.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Статус правящей партии заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда "Единой России".
"Лидер - это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивая с себя строже, чем с других. Статус правящей партии, партии власти, заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить, служить народу России", - сказал Путин.
"Смысл такого служения - будущее наших граждан, наших детей, которые уже родились и еще будут рождены в российских семьях", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
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