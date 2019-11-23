Партия должна служить народу, заявил Путин на съезде "Единой России"

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Статус правящей партии заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда "Единой России".
"Лидер - это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивая с себя строже, чем с других. Статус правящей партии, партии власти, заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить, служить народу России", - сказал Путин.
"Смысл такого служения - будущее наших граждан, наших детей, которые уже родились и еще будут рождены в российских семьях", - добавил глава государства.