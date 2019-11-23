Медведев: к выборам у избирателей не должно быть сомнений в правоте ЕР

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. У избирателей к выборам в Госдуму в 2021 году не должно остаться никаких сомнений в правоте "Единой России", заявил председатель ЕР, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"К 2021 году мы должны подойти такими, чтобы у избирателей не осталось ни малейших сомнений в нашей правоте, в правоте того дела, которым мы занимаемся", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании съезда ЕР.
"Единая Россия" в субботу проводит в Москве свой 19-й съезд, который посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде партия дала старт выборной кампании 2021 года, в ряде руководящих должностей пройдет ротация, будет реформирована структура генсовета и исполкома партии.