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РИА Наука
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РИА Новости

Археологи в Египте нашли древние памятники и мумии животных

14:39 23.11.2019 (обновлено: 14:51 23.11.2019)
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© РИА НовостиМумии, найденные в районе комплекса Саккара в пригороде Каира
Мумии, найденные в районе комплекса Саккара в пригороде Каира
© РИА Новости
САККАРА (Египет), 23 ноя - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Египетская археологическая миссия обнаружила в районе комплекса Саккара в пригороде Каира захоронение мумий священных животных и птиц, а также десятки артефактов, относящихся к разным периодам истории Древнего Египта, заявил министр по делам памятников древности страны Халед аль-Анани.
"Это не просто новая находка, это целый музей", - сказал министр на пресс-конференции в Саккаре.
© РИА НовостиМумии, найденные в районе комплекса Саккара в пригороде Каира
Мумии, найденные в районе комплекса Саккара в пригороде Каира
1 из 2
Мумии, найденные в районе комплекса Саккара в пригороде Каира
© РИА Новости
© РИА НовостиМумии, найденные в районе комплекса Саккара в пригороде Каира
Мумии, найденные в районе комплекса Саккара в пригороде Каира
2 из 2
Мумии, найденные в районе комплекса Саккара в пригороде Каира
© РИА Новости
1 из 2
Мумии, найденные в районе комплекса Саккара в пригороде Каира
© РИА Новости
2 из 2
Мумии, найденные в районе комплекса Саккара в пригороде Каира
© РИА Новости
По его словам, наибольший интерес вызывают две находки, которые, по предварительным данным, являются мумиями львят. "Мы провели предварительные исследования, в том числе сканирование, и с большой вероятностью можем утверждать, что речь идет о львятах, возраст которых составлял 6-8 месяцев", - сказал министр.
Он пояснил, что археологи обнаружили также мумии кошек, мумифицированного мангуста, крокодилов небольшого размера, телят, соколов. "Мы сейчас рассматриваем, в какие действующие музеи направить эти находки, но, возможно, будет создан и отдельный музей", - добавил министр.
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Как пояснил РИА Новости глава археологической миссии в Саккаре Мухаммед Юсеф, представленные в субботу находки относятся к XXVI династии фараонов, правивших примерно 2700 лет назад. "Находки датируются седьмым веком до нашей эры, то есть их возраст составляет 2700 лет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Сккара у древних египтян была своего рода центром поклонения священным животным. Вместе с мумиями животных археологи обнаружили также десятки статуэток древнеегипетских богов, ритуальные предметы.
Захоронения, до сих пор обнаруженные в некрополе Саккары, в основном, относятся к периоду Древнего царства (приблизительно XXIII - XXI века до нашей эры), но, спустя века, при XXVI династии (VII - VI века до нашей эры) здесь проводилась масштабная реставрация и благоустройство, это была эпоха возрождения египетской цивилизации. Именно к тому периоду ученые относят и мумии животных.
2001005
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РИА НаукаЕгипет
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