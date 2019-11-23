Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсации пострадавших в ЧС

"Вторая тема - это освобождение от налога на доходы физических лиц доходов тех, кто пострадал в чрезвычайной ситуации. Теперь мы заканчиваем подготовку законопроекта, который позволит обманутым дольщикам не платить подоходный налог с компенсационных выплат по линии Фонда защиты прав граждан", - сказал он.

"Хочу больше сказать: нам нужно эту работу продолжить в другом направлении, или расширить, скажем так, исключить вообще ситуации, когда государство оказывает помощь пострадавшим и при этом забирает обратно 13% налога. Это странная практика, которая сформировалась за определенный период", - заметил премьер.