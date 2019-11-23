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РИА Новости

Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсации пострадавших в ЧС

14:38 23.11.2019 (обновлено: 16:55 23.11.2019)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Положение, когда граждане, оказавшиеся в трудной ситуации и получающие компенсационные выплаты, платят с них НДФЛ несправедлива, такие выплаты нужно освободить от этого налога, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия".
"Вторая тема - это освобождение от налога на доходы физических лиц доходов тех, кто пострадал в чрезвычайной ситуации. Теперь мы заканчиваем подготовку законопроекта, который позволит обманутым дольщикам не платить подоходный налог с компенсационных выплат по линии Фонда защиты прав граждан", - сказал он.
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"Хочу больше сказать: нам нужно эту работу продолжить в другом направлении, или расширить, скажем так, исключить вообще ситуации, когда государство оказывает помощь пострадавшим и при этом забирает обратно 13% налога. Это странная практика, которая сформировалась за определенный период", - заметил премьер.
"Считаю правильным, чтобы все новые компенсационные выплаты для граждан освобождались от налога на доходы физических лиц", - отметил Медведев.
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