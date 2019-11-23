Медведев назвал цель "Единой России" на выборах

"Мы вступаем в очень важный период - в 2020 году пройдёт единый день голосования, последняя масштабная такая избирательная кампания перед выборами в Государственную думу. Наша цель, как и прежде - победить, честно, уверено и безоговорочно. Пусть наши соперники утешаются формулой, что важна не победа, а участие. Мы должны быть настроены только на победу", - сказал Медведев.