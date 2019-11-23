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РИА Новости

Медведев назвал цель "Единой России" на выборах

14:35 23.11.2019 (обновлено: 14:50 23.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Цель "Единой России" на выборах - победить честно, уверенно и безоговорочно, заявил председатель ЕР, глава правительства Дмитрий Медведев на съезде партии.
"Мы вступаем в очень важный период - в 2020 году пройдёт единый день голосования, последняя масштабная такая избирательная кампания перед выборами в Государственную думу. Наша цель, как и прежде - победить, честно, уверено и безоговорочно. Пусть наши соперники утешаются формулой, что важна не победа, а участие. Мы должны быть настроены только на победу", - сказал Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на съезде партии Единая Россия
Вчера, 14:31
ЕР должна прийти к думским выборам на пике своих сил, заявил Медведев
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19-й съезд "Единой России"Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
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