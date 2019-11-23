В "Единой России" рассказали о рабочей группе по работе с молодежью

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рабочая группа Рабочая группа "Единой России" по работе с молодёжью будет собирать интересные предложения и нестандартные идеи молодых политиков и предлагать их руководству партии, заявила сопредседатель рабочей группы Ольга Амельченкова

"Партия должна быть интересна молодежи. А что нужно современному молодому человеку? Тоже, что и всем - просто нормально и спокойно жить... У молодежи есть нестандартные решения разных проблем, но, к сожалению, старшие коллеги не всегда нас могут услышать, поэтому наша рабочая группа станет проводником идей молодежи. Мы будем собирать интересные предложения и предлагать руководству партии", - сказала она на заседании высшего и генерального совета партии.

По ее словам, важно развивать разные проекты, которые бы позволили молодежи участвовать в разных сферах жизни, начиная от волонтёрства и заканчивая предпринимательством и спортом.

"Важно создавать и продвигать новый образ молодого политика. Это молодой человек не равнодушный к проблемам других людей, желающий помочь, всегда прийти на помощь, искренний, профессионал. В партии есть такие люди. И мы в нашей рабочей группе их будем находить и продвигать", - отметила Амельченкова.