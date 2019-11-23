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РИА Новости

В "Единой России" рассказали о рабочей группе по работе с молодежью

14:34 23.11.2019
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© Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОформление павильона ВДНХ, где проходит XIX съезд партии "Единая Россия" в Москве
Оформление павильона ВДНХ, где проходит XIX съезд партии Единая Россия в Москве
© Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рабочая группа "Единой России" по работе с молодёжью будет собирать интересные предложения и нестандартные идеи молодых политиков и предлагать их руководству партии, заявила сопредседатель рабочей группы Ольга Амельченкова.
"Партия должна быть интересна молодежи. А что нужно современному молодому человеку? Тоже, что и всем - просто нормально и спокойно жить... У молодежи есть нестандартные решения разных проблем, но, к сожалению, старшие коллеги не всегда нас могут услышать, поэтому наша рабочая группа станет проводником идей молодежи. Мы будем собирать интересные предложения и предлагать руководству партии", - сказала она на заседании высшего и генерального совета партии.
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По ее словам, важно развивать разные проекты, которые бы позволили молодежи участвовать в разных сферах жизни, начиная от волонтёрства и заканчивая предпринимательством и спортом.
"Важно создавать и продвигать новый образ молодого политика. Это молодой человек не равнодушный к проблемам других людей, желающий помочь, всегда прийти на помощь, искренний, профессионал. В партии есть такие люди. И мы в нашей рабочей группе их будем находить и продвигать", - отметила Амельченкова.
Ещё один сопредседатель рабочей группы Евгений Ревенко добавил, что линейка молодёжных инициатив может быть самой широкой. "Молодёжные инициативы, которые мы будем рассматривать, и будем помогать молодежи реализовывать", - сказал Ревенко.
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Ольга Амельченкова19-й съезд "Единой России"Евгений РевенкоЕдиная РоссияРоссияОбщество
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