Медведев заявил, что самовыдвиженцы на выборах запутали избирателей

Медведев отметил, что там, где кандидаты не скрывали свою партийную принадлежность, результат оказался выше.

"Считаю, что кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью, а если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии, освободить место тем, кто верит в будущее партии, кто готов работать в партии, работать на всю страну ", - подчеркнул премьер.