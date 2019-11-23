Медведев заявил, что самовыдвиженцы на выборах запутали избирателей

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что самовыдвиженцы из партии "Единая Россия" на выборах скорее запутали избирателей, это не помогло их избранию.
"Участвуя в выборах как самовыдвиженцы, некоторые наши коллеги, члены партии "Единая Россия"... скорее этим запутали избирателей и точно не помогли своему избранию", – сказал он на XIX съезде партии " Единая Россия".
Медведев отметил, что там, где кандидаты не скрывали свою партийную принадлежность, результат оказался выше.
"Считаю, что кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью, а если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии, освободить место тем, кто верит в будущее партии, кто готов работать в партии, работать на всю страну ", - подчеркнул премьер.