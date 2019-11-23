ЕР должна прийти к думским выборам на пике своих сил, заявил Медведев

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" должна посвятить весь следующий год тому, чтобы подойти к думским выборам "на пике сил", заявил премьер РФ Дмитрий Медведев на съезде партии в Москве.
"В 2022 году нам предстоят выборы в Государственную Думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании ЕР подошла на пике сил и возможностей", - сказал он.
По словам Медведева, "лидерами стремятся стать и многое им дано, но спрашивать с них будут ещё больше".
"ЕР осознаёт свою ответственность", - подчеркнул премьер.
Вчера, 14:35Медведев назвал цель "Единой России" на выборах