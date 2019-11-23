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РИА Новости

Свобода интернета не имеет значения для США, заявили в МИД Ирана

14:27 23.11.2019 (обновлено: 15:01 23.11.2019)
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© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана, комментируя санкции США против иранского министра за "интернет-цензуру", заявило, что для Вашингтона свобода интернет не имеет никакого значения.
"Все в курсе того, что действующее правительство США не придает какого-либо значения демократическим принципам и ценностям, прозрачности и правам человека, в том числе свободе интернета для других", - говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
В этой связи он указал на давления властей США на компании и социальные сети, в том числе Twitter.
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в пятницу объявило о введении санкций в отношении министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми. В ведомстве отметили, что санкции против министра введены за "его роль в широкомасштабной интернет-цензуре (со стороны) иранского режима", в частности, за блокирование интернета на несколько дней на фоне протестов в стране. Самого Джароми минфин США считает активным сторонником цензуры в интернете и обвиняет его в слежке за активистами оппозиции.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
22 ноября, 18:38
США ввели санкции против министра связи и информации Ирана
Джахроми в Twitter написал, что он "не единственный член клуба, оказавшийся под санкциями (США)". "Я продолжу выступать за доступ к интернету, и я не позволю США препятствовать развитию Ирана", - отметил министр.
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