Свобода интернета не имеет значения для США, заявили в МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Министерство иностранных дел Ирана , комментируя санкции США против иранского министра за "интернет-цензуру", заявило, что для Вашингтона свобода интернет не имеет никакого значения.

"Все в курсе того, что действующее правительство США не придает какого-либо значения демократическим принципам и ценностям, прозрачности и правам человека, в том числе свободе интернета для других", - говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

В этой связи он указал на давления властей США на компании и социальные сети, в том числе Twitter.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в пятницу объявило о введении санкций в отношении министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми. В ведомстве отметили, что санкции против министра введены за "его роль в широкомасштабной интернет-цензуре (со стороны) иранского режима", в частности, за блокирование интернета на несколько дней на фоне протестов в стране. Самого Джароми минфин США считает активным сторонником цензуры в интернете и обвиняет его в слежке за активистами оппозиции.