Свобода интернета не имеет значения для США, заявили в МИД Ирана

"Все в курсе того, что действующее правительство США не придает какого-либо значения демократическим принципам и ценностям, прозрачности и правам человека, в том числе свободе интернета для других", - говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
В этой связи он указал на давления властей США на компании и социальные сети, в том числе Twitter.
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в пятницу объявило о введении санкций в отношении министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми. В ведомстве отметили, что санкции против министра введены за "его роль в широкомасштабной интернет-цензуре (со стороны) иранского режима", в частности, за блокирование интернета на несколько дней на фоне протестов в стране. Самого Джароми минфин США считает активным сторонником цензуры в интернете и обвиняет его в слежке за активистами оппозиции.
22 ноября, 18:38США ввели санкции против министра связи и информации Ирана
Джахроми в Twitter написал, что он "не единственный член клуба, оказавшийся под санкциями (США)". "Я продолжу выступать за доступ к интернету, и я не позволю США препятствовать развитию Ирана", - отметил министр.