Путин назвал главные задачи "Единой России"

— Лидер — это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивая с себя строже, чем с других. Статус правящей партии, партии власти, заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить, служить народу России. Лидер — это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивая с себя строже, чем с других. Статус правящей партии, партии власти, заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить, служить народу России.

— Партия — это мощная общенациональная общественно-политическая организация, и сила совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал, даже если он считает себя членом партии. Партия — это мощная общенациональная общественно-политическая организация, и сила совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал, даже если он считает себя членом партии.

— Для партии хуже всего искать для себя комфорт и хуже всего быть удобной, покладистой для начальника любого уровня. Для партии хуже всего искать для себя комфорт и хуже всего быть удобной, покладистой для начальника любого уровня.

— Прошу вас, будьте лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы. <...> Вы же видите сами — то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся. На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решений. Прошу вас, будьте лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы. <...> Вы же видите сами — то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся. На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решений.