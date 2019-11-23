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РИА Новости

Путин поблагодарил ЕР за деятельную поддержку и содержательную работу

14:27 23.11.2019 (обновлено: 14:42 23.11.2019)
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© Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОформление павильона ВДНХ, где проходит XIX съезд партии "Единая Россия" в Москве
Оформление павильона ВДНХ, где проходит XIX съезд партии Единая Россия в Москве
© Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил партию "Единая Россия" за деятельную поддержку, содержательную работу, принятие трудных решений и защиту интересов граждан.
"Прежде всего хочу поблагодарить всех вас, всех членов" Единой России" и тех, кто в зале находится, и тех, кто сейчас на местах работает поблагодарить за совместную работу, за содержательную и деятельную поддержку", - сказал он на XIX съезде партии "Единая Россия".
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Он также отметил, что партия не боялась трудных решений, которые не приносят сиюминутно популярности и не дают дополнительных очков на выборах, но крайне необходимы для страны.
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