Путин поблагодарил ЕР за деятельную поддержку и содержательную работу

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил партию "Единая Россия" за деятельную поддержку, содержательную работу, принятие трудных решений и защиту интересов граждан.
"Прежде всего хочу поблагодарить всех вас, всех членов" Единой России" и тех, кто в зале находится, и тех, кто сейчас на местах работает поблагодарить за совместную работу, за содержательную и деятельную поддержку", - сказал он на XIX съезде партии "Единая Россия".
Президент отметил, что "Единая Россия" - крупнейшая, ведущая политическая партия страны. Этот статус она приобрела, потому что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, родины и не боялась брать ответственность на себя.
Он также отметил, что партия не боялась трудных решений, которые не приносят сиюминутно популярности и не дают дополнительных очков на выборах, но крайне необходимы для страны.