Классный руководитель Дмитрия Медведева раскритиковала ЕГЭ

"ЕГЭ уничтожает наше образование окончательно - это мнение не только мое, это мнение всех профессионалов-учителей. Он уничтожает все лучшее, что было в лучшем в мире отечественном образовании", - сказала Ерюхина РИА Новости.

"Мой ученик Дмитрий Анатольевич Медведев тоже сдавал шесть экзаменов в 1982 году и даже сейчас гордится, что говорит, его ответ на экзамене его классный руководитель и учитель по химии, то есть я, назвал лучшим. А что сейчас? Есть анкета, и все сводится к умению ее заполнять. Это просто вредоносная система оценки знаний", - полагает она.