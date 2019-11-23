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РИА Новости

Классный руководитель Дмитрия Медведева раскритиковала ЕГЭ

14:14 23.11.2019 (обновлено: 16:48 23.11.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
Диск с заданиями единого государственного экзамена . Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывший классный руководитель премьера Дмитрия Медведева, его учитель химии Нина Ерюхина раскритиковала единый государственный экзамен (ЕГЭ), назвав плюсы заложенной в советские времена системы образования.
"ЕГЭ уничтожает наше образование окончательно - это мнение не только мое, это мнение всех профессионалов-учителей. Он уничтожает все лучшее, что было в лучшем в мире отечественном образовании", - сказала Ерюхина РИА Новости.
По ее словам, при прежней системе экзаменов с "живым" общением учитель "гордился ответом ученика, ученик учился находить причинно-следственную связь, было живое общение, единение учителя и ученика".
"Мой ученик Дмитрий Анатольевич Медведев тоже сдавал шесть экзаменов в 1982 году и даже сейчас гордится, что говорит, его ответ на экзамене его классный руководитель и учитель по химии, то есть я, назвал лучшим. А что сейчас? Есть анкета, и все сводится к умению ее заполнять. Это просто вредоносная система оценки знаний", - полагает она.
Как отметила Ерюхина, заложенная в СССР система образования давала знания, воспитывала мировоззрение, лидерские качества, социальную обеспокоенность, желание быть полезным, воспитывала "человека в человеке".
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"Но сейчас это все уничтожено. Но изменить мы уже ничего не можем, в это вложены уже огромные деньги", - заявила учитель, добавив, что недавно получила приглашение поучаствовать в экспертизе ЕГЭ как советник президента Российской академии образования.
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ЕГЭДмитрий МедведевОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
А я не согласна с такой оценкой коллеги из СПб. Высказываюсь как работающий учитель истории в школе.Задания ЕГЭ во второй части нацеливают выпускника приводить в ответах аргументации, иллюстрировать их примерами, находить причинно-следственные связи т.п. Ученик из глубинки может поступить в любой вуз, успешно выдержав испытания.И не надо ехать с чайником и кипятильником далеко и устраиваться в общежитие на время вступительных экзаменов.Как когда-то поступали мы-поколение советских школьников.
23 ноября, 15:06
Лариса Ахметова
2000010
Праобраз ЕГЭ разработан в США для определения развития умственноотсталых детей. У сына одноклассник, слабо учился, ЕГЭ по математике - тыкал в прямом смысле на ответы по считалке:" Вышел месяц из тумана...." и в итоге на 4 ( ЕГЭ тогда только начинался). Я лично за экзамены, там преподаватель может оценить в большей степени знания, умение мыслить логически по своему му предмету. Ссылка на то ,что преподаватель может взять взятку и поставить купленную оценку? О чем вы? Сейчас рассматривается вопрос об аннулировании итогов ЕГЭ ( если я не ошибаюсь) более чем у 100 учащихся, в связи с тем,что не совпадают почерка( проведена графологическая экспертиза) и соответственно отчисление из ВУЗов
23 ноября, 15:16
Tatiana Solo
1100001
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