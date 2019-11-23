Глава МИД Испании прокомментировал ситуацию с "русскими шпионами"

МАДРИД, 23 ноя – РИА Новости. Глава МИД Испании Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в беседе с ним на полях министерской встречи G20 в Японии сообщил, что "ничего не знает" об информации, распространенной рядом испанских СМИ, о действиях неких представителей "российских разведслужб" в Каталонии.

"У меня нет другой информации, кроме как из прессы, министр (Лавров - ред.) мне сказал, что также ничего не знал", - заявил Боррель агентству Efe

"Я также мало что мог рассказать, поскольку у меня только новости, которые появляются в средствах массовой информации о судебных разбирательствах, которые, предположительно, являются секретными, но которые мы получаем по радио и телевидению", - добавил и.о. испанского министра.

Ранее Газета Pais со ссылкой на источники сообщила, что судья Национального суда Испании Мануэль Гарсия-Кастельон начал расследование о "возможной деятельности в Каталонии во время "процесса" (так в Испании называют действия каталонских сторонников движения за независимость) группы, связанной с российскими разведслужбами". Как утверждалось в публикации, расследование якобы "сконцентрировано на элитной военной группе", которую "службы разведки ряда стран связывают с предполагаемыми действиями по дестабилизации в Европе". Вслед за Pais эту информацию распространили и другие испанские СМИ.

Ранее Боррель, комментируя статью о расследовании участия российских спецслужб в "каталонском процессе", предположил, что или "журналист обладает привилегированной информацией, или это "плод его воображения". Официальный представитель испанского правительства, и.о. министра образования Исабель Селаа не стала комментировать публикации, ссылаясь на отсутствие информации и засекреченность расследования, которое ведет Национальный суд.