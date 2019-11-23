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РИА Новости

Депутат Боярский напомнил о проекте о возврате курилок в аэропорты

14:05 23.11.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЗнак "Курить запрещено"
Знак Курить запрещено
© РИА Новости / Павел Лисицын
Знак "Курить запрещено". Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Автор законопроекта о возврате курилок в аэропорты, депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что очень бы хотел, чтобы нижняя палата парламента приняла его законодательную инициативу до конца года.
В конце 2017 года Боярский внес законопроект, допускающий курение в специально выделенных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять проект в первом чтении.
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Однако Минздрав выступил против законопроекта. По его мнению, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению количества курильщиков и росту числа заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Госдума в июле приняла законопроект в первом чтении.
Комитет Госдумы на заседании 24 октября рекомендовал Госдуме принять законопроект во втором чтении. Также депутаты отклонили поправку, внесённую ко II чтению в проект о курилках, которыми планировалось вейпы и электронные сигареты приравнять к табаку.
"Я бы очень хотел, чтобы мы приняли его и во втором, и в третьем чтениях до конца года, потому что с ноября 2017 года я занимаюсь этой инициативой. Наконец-то я вижу, что я всех убедил - и Минздрав, и всех ключевых моих оппонентов, которые не соглашались с необходимостью этого нововведения. Мне кажется, все уже поняли истинный замысел предлагаемых мной изменений, что я борюсь не за права курильщиков, а за чистый воздух в общественных пространствах", - заявил депутат журналистам.
Отвечая на вопрос о конкретных сроках рассмотрения проекта во втором чтении, депутат отметил, что никакой точной даты пока нет, решение о рассмотрении проекта принимает Совет Госдумы.
Авторами этой поправки выступили лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, первый зампред фракции Андрей Исаев и сам Боярский. Поправкой планировалось приравнять все способы доставки табака, в том числе электронные сигареты и вейпы, к обычным сигаретам. Как ранее отмечал Боярский, это означает, что IQOS, GLO, электронные сигареты и вейпы нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака, а в случае с аэропортами их можно будет использовать только в курительных кабинах.
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Сергей БоярскийАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовОбщество
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