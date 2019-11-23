Депутат Боярский напомнил о проекте о возврате курилок в аэропорты

"Я бы очень хотел, чтобы мы приняли его и во втором, и в третьем чтениях до конца года, потому что с ноября 2017 года я занимаюсь этой инициативой. Наконец-то я вижу, что я всех убедил - и Минздрав, и всех ключевых моих оппонентов, которые не соглашались с необходимостью этого нововведения. Мне кажется, все уже поняли истинный замысел предлагаемых мной изменений, что я борюсь не за права курильщиков, а за чистый воздух в общественных пространствах", - заявил депутат журналистам.