Психолог назвала главную причину панических атак

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Психолог Центра социальной помощи семье и детям "Косино-Ухтомский" столичного департамента труда и социальной защиты населения Лидия Годлевская рассказала агентству "Москва" о причинах панических атак.
По словам специалиста, основной причиной являются негативные мысли и установки. При этом человек может думать необъективно как о себе, так и об окружающих людях и происходящих событиях.
Приступ также может вызвать нехватка воздуха при стрессе и хроническое переутомление.
Для профилактики атак Годлевская посоветовала исключить или снизить употребление алкоголя, кофеина, сигарет и других возбудителей нервной системы.
Кроме того, психолог посоветовала учиться контролировать свое дыхание, а при стрессе переключать внимание на окружающие предметы, пытаясь их пересчитать или описать.
22 июля, 11:38Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом