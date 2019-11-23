Психолог назвала главную причину панических атак

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Психолог Центра социальной помощи семье и детям "Косино-Ухтомский" столичного департамента труда и социальной защиты населения Психолог Центра социальной помощи семье и детям "Косино-Ухтомский" столичного департамента труда и социальной защиты населения Лидия Годлевская рассказала агентству " Москва " о причинах панических атак.

По словам специалиста, основной причиной являются негативные мысли и установки. При этом человек может думать необъективно как о себе, так и об окружающих людях и происходящих событиях.

Приступ также может вызвать нехватка воздуха при стрессе и хроническое переутомление.

Для профилактики атак Годлевская посоветовала исключить или снизить употребление алкоголя, кофеина, сигарет и других возбудителей нервной системы.