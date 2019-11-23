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РИА Новости

Даты новых контактов Медведева и Румаса пока нет, сообщил источник

14:00 23.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дата новых контактов премьер-министров РФ и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса по "дорожным картам" в рамках работы по интеграции пока не определена, стороны хотят завершить работу до 8 декабря, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
"Пока нет", - сообщил собеседник, отвечая на вопрос о том, понятна ли дата новой встречи или телефонного разговора Медведева и Румаса.
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Он уточнил, что работа в рамках доработки "дорожных карт" по интеграции с российской стороны сейчас идёт на уровне Минэкономразвития, эту работу курирует первый замминистра экономического развития Михаил Бабич, бывший ранее послом России в Белоруссии.
На просьбу уточнить, могут ли состоятся новые контакты до 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие договора о создании Союзного государства, собеседник агентства подтвердил, что стороны действительно хотели бы завершить работу по дорожным картам до этой даты.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияПолитика
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