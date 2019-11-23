Даты новых контактов Медведева и Румаса пока нет, сообщил источник

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дата новых контактов премьер-министров РФ и Белоруссии Дата новых контактов премьер-министров РФ и Белоруссии Дмитрия Медведева Сергея Румаса по "дорожным картам" в рамках работы по интеграции пока не определена, стороны хотят завершить работу до 8 декабря, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

"Пока нет", - сообщил собеседник, отвечая на вопрос о том, понятна ли дата новой встречи или телефонного разговора Медведева и Румаса.

Он уточнил, что работа в рамках доработки "дорожных карт" по интеграции с российской стороны сейчас идёт на уровне Минэкономразвития, эту работу курирует первый замминистра экономического развития Михаил Бабич, бывший ранее послом России в Белоруссии.