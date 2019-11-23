Гордеев поддержал разрешение экспортных договоров на рынке сахара

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поддерживает идею разрешения экспортных соглашений на рынке сахара страны.
"Инициатива правильная. Понятно, что объединение производителей сахара позволяет более мощно выглядеть на экспортных рынках", - сказал Гордеев журналистам в кулуарах съезда партии "Единая Россия". Он указал, что РФ сейчас изучает перспективы поставок сахара, в частности, на рынки Средней Азии.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в сентябре предложила разрешить производителям и продавцам сахара заключать соглашения о его экспорте за пределы ЕАЭС при соблюдении ряда условий.
Производство сахара в России в последние годы превышает потребление, и значительные объемы выпуска привели к формированию существенных товарных запасов. Это в свою очередь повлияло на снижение цен на сахар: по сравнению с концом 2018 года оптовые цены сократились вдвое и сейчас находятся на многолетних минимумах.
Замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут ранее сообщила, что производство свекловичного сахара в России в 2019 году может превысить 7 миллионов тонн. Производство в прошлом году составило 6,3 миллиона тонн. Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар) ожидает, что выпуск свекловичного сахара в сезоне 2019-2020 годов (с августа 2019 года по июль 2020 года) может составить рекордные 7,2 миллиона тонн.