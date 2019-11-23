Гордеев поддержал разрешение экспортных договоров на рынке сахара

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поддерживает идею разрешения экспортных соглашений на рынке сахара страны.

"Инициатива правильная. Понятно, что объединение производителей сахара позволяет более мощно выглядеть на экспортных рынках", - сказал Гордеев журналистам в кулуарах съезда партии "Единая Россия" . Он указал, что РФ сейчас изучает перспективы поставок сахара, в частности, на рынки Средней Азии.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в сентябре предложила разрешить производителям и продавцам сахара заключать соглашения о его экспорте за пределы ЕАЭС при соблюдении ряда условий.

Производство сахара в России в последние годы превышает потребление, и значительные объемы выпуска привели к формированию существенных товарных запасов. Это в свою очередь повлияло на снижение цен на сахар: по сравнению с концом 2018 года оптовые цены сократились вдвое и сейчас находятся на многолетних минимумах.