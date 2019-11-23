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РИА Новости

На грузино-абхазской границе усилили контроль после стрельбы в Сухуме

13:49 23.11.2019
2224
© SputnikНа месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
© Sputnik
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
СУХУМ, 23 ноя - РИА Новости. Усилен контроль на грузино-абхазской границе, идет поиск преступников, устроивших перестрелку в Сухуме, где погибли два человека, сообщил РИА Новости источник в спецслужбе.
В пятницу неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди тяжело пострадавших 22-летняя официантка Доминика Акиртава. Опасности для жизни остальных пострадавших нет.
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
Вчера, 01:11
Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии
"Предприняты меры по недопущению возможного ухода преступников, устроивших перестрелку в Сухуме. Сам пункт пропуска на грузино-абхазской границе работает. На границе все спокойно", - сказал агентству источник.
Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту перестрелки в столице Абхазии. Объявлен план-перехват.
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