На грузино-абхазской границе усилили контроль после стрельбы в Сухуме

В пятницу неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди тяжело пострадавших 22-летняя официантка Доминика Акиртава. Опасности для жизни остальных пострадавших нет.