На грузино-абхазской границе усилили контроль после стрельбы в Сухуме

СУХУМ, 23 ноя - РИА Новости. Усилен контроль на грузино-абхазской границе, идет поиск преступников, устроивших перестрелку в Сухуме, где погибли два человека, сообщил РИА Новости источник в спецслужбе.
В пятницу неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди тяжело пострадавших 22-летняя официантка Доминика Акиртава. Опасности для жизни остальных пострадавших нет.
"Предприняты меры по недопущению возможного ухода преступников, устроивших перестрелку в Сухуме. Сам пункт пропуска на грузино-абхазской границе работает. На границе все спокойно", - сказал агентству источник.
Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту перестрелки в столице Абхазии. Объявлен план-перехват.