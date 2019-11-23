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РИА Новости

В Ташкенте появились билборды с рекламой наркотиков

13:44 23.11.2019
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© Depositphotos / weissdergeierТашкентская телебашня
Ташкентская телебашня
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкентская телебашня. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 23 ноя - РИА Новости. Изготовители рекламы наркотиков на билбордах в Ташкенте в ходе проверки полиции сообщили, что получили заказ на ее размещение из России, сообщает в субботу пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.
В четверг жители Ташкента обратили внимание на билборды, рекламирующие интернет-ресурс по продаже наркотиков. Кроме того, авторы рекламной кампании призывали горожан фотографироваться на фоне билбордов и размещать фото в соцсетях, обещая за это различные призы. Аналогичные билборды также обнаружены в городах Казахстана и Киргизии.
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По данным пресс-службы, в результате проверки, проведенной ГУВД Ташкента совместно с управлением Антимонопольного комитета Узбекистана, были установлены изготовители рекламы - местные частные предприниматели, они были оштрафованы за нарушение порядка размещения рекламы. Билборды были демонтированы.
"Один из изготовителей пояснил, что получил заказ через интернет от блогера из России, деньги ему были перечислены на банковскую карту. Причем, он получил от блогера уже готовый к распечатке дизайн баннера также через интернет", - говорится в сообщении ведомства.
ГУВД Ташкента также сообщил, что информация о возможном размещении подобных баннеров на территории республики была передана коллегам из других регионов. "Работа по установлению заказчиков, находящихся за границей, продолжается", - добавили в ведомстве.
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ТашкентУзбекистанРоссияВ мире
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