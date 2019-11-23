Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел около полудня в районе 35-го километра МКАД, где сотрудники ППС преследовали угнанный ВАЗ-2107.
Они несколько раз требовали от водителя остановиться, но он пытался скрыться. Тогда инспекторы в соответствии с законом "О полиции" начали стрелять.
Мужчину в итоге задержали. От полицейской стрельбы никто не пострадал.
Сейчас проводится доследственная проверка.