Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

По данным ведомства, инцидент произошел около полудня в районе 35-го километра МКАД, где сотрудники ППС преследовали угнанный ВАЗ-2107.

Они несколько раз требовали от водителя остановиться, но он пытался скрыться. Тогда инспекторы в соответствии с законом "О полиции" начали стрелять.