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РИА Новости

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

13:39 23.11.2019 (обновлено: 15:26 23.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел около полудня в районе 35-го километра МКАД, где сотрудники ППС преследовали угнанный ВАЗ-2107.
Автомобиль Дорожного патруля ЦОДД на месте дорожно-транспортного происшествия
28 июня, 18:50
В Москве сотрудники ЦОДД помогли задержать угонщика автомобиля
Они несколько раз требовали от водителя остановиться, но он пытался скрыться. Тогда инспекторы в соответствии с законом "О полиции" начали стрелять.
Мужчину в итоге задержали. От полицейской стрельбы никто не пострадал.
Сейчас проводится доследственная проверка.
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МКАДМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А рикошет, а дети?
23 ноября, 13:52
sizif8
11300245
Рекошет от возлуха? О_о Или рекошет от асфальта? )) Может в полиции дураки работают? Чушь не несите, там не в америке, все все понимают.
23 ноября, 15:02
АСАлексей Степанов
2512004
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