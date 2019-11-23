Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T14:29+0300
https://ria.ru/20191123/1561504596.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156150/45/1561504508_51:0:1866:1021_1036x0_80_0_0_d682ad1bbced59744a41149bf881b989.png
РИА Новости

"Калашников" опубликовал видео с прототипом электромотоцикла

13:35 23.11.2019 (обновлено: 14:29 23.11.2019)
9806
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Концерн "Калашников" (входит в "Ростех") опубликовал на своем ресурсе Kalashnikov media видеоролик с прототипом нового электромотоцикла.
Накануне в "Ростехе" рассказали РИА Новости, что прототип городского электромотоцикла Café Racer имеет запас хода до 100 километров. Машина оборудована бесщеточным двигателем постоянного тока с жидкостным охлаждением, его максимальная мощность — 50 киловатт (почти 68 лошадиных сил), скорость — 100 километров в час.
Автомат Калашникова АК-47
11 ноября, 19:55
"Калашников" впервые показал самый ранний из сохранившихся АК-47
Сегодня прототип впервые представили на форуме "ПроеКТОриЯ" в Ярославле. "Ростех" выступает куратором нескольких команд на этом форуме профориентации, который проходит с 23 по 26 ноября.
3001573410
Обсудить 24
Калашников (концерн)РоссияТехнологии
Популярные комментарии
Если бы я мог выбрать между электромотоциклом и обычным мотоциклом, то я бы выбрал АК-74.
23 ноября, 13:50
sizif8
17150005
Верный ход. Мотоциклы Иж надо возрождать. Назло демократам, как бы им этого не хотелось. Каждое возрождённое производство — это осиновый кол в могилу ельцинизма.
23 ноября, 14:43
vvab6
2910001
Рекомендуем
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Стоп-кадр видео из аккаунта cats_of_instagram
Пользователей Сети рассмешил котенок, исполнивший "лунную походку"
Участница траурных мероприятий в День памяти жертв Голодомора в Киеве
Украинцы поверили в свой геноцид
Гусеничная автономная платформа Маркер
Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Японию
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути
Телескоп
Астрономы оценили опасность астероида, приближающегося к Земле
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
"Терзайте их, трясите". О чем Путин и Медведев просили единороссов
Кадры задержания исламистов
Опубликованы кадры задержания боевиков, готовивших свержение власти
Автомобиль Aurus Senat
Автомобильный двигатель "Кортежа" превратили в авиационный
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36В Колумбии прошел третий день "кастрюльных протестов"
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
Лента новостейМолния