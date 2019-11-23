"Калашников" опубликовал видео с прототипом электромотоцикла

Накануне в "Ростехе" рассказали РИА Новости, что прототип городского электромотоцикла Café Racer имеет запас хода до 100 километров. Машина оборудована бесщеточным двигателем постоянного тока с жидкостным охлаждением, его максимальная мощность — 50 киловатт (почти 68 лошадиных сил), скорость — 100 километров в час.

Сегодня прототип впервые представили на форуме "ПроеКТОриЯ" в Ярославле. "Ростех" выступает куратором нескольких команд на этом форуме профориентации, который проходит с 23 по 26 ноября.