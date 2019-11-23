У Минприроды нет информации о взрыве в Южно-Китайском море

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Данных о взрыве в районе Южно-Китайского моря у Минприроды РФ нет, российские специалисты туда не выезжали, заявил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
В СМИ ранее начали распространяться утверждения о некоем взрыве в Южно-Китайском море, однако подтверждений этому не было. Согласно данным газеты Ryukyu Simpo, в понедельник вечером житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью "урановый топливный стержень". Губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Утром во вторник прибывшие на место военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано не было.
"Нет такой информации..., по нашим не прошло источникам", - сказал Кобылкин на просьбу прокомментировать информацию СМИ.
На вопрос, выезжали ли российские специалисты к месту возможного инцидента, он ответил отрицательно.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что на данный момент никакой угрозы для людей в связи с сообщениями СМИ о взрыве в Южно-Китайском море нет. Ведомство было намерено усилить мониторинг радиационной обстановки в районе Южно-Китайского моря.