Медведев назвал главную задачу "Единой России"

Он отметил, что нужно действовать в направлении, которое волнует большинство россиян, а это понятные цели, в том числе цели национального развития.

Решения, которые должна принять партия, будут посвящены определению приоритетов на ближайшее будущее, обновлению руководящих органов и запуску новых проектов, добавил Медведев.