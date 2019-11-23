Медведев назвал главную задачу "Единой России"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Перед "Единой Россией" стоит задача сохранить политическое лидерство, заявил на XIX съезде партии ее председатель, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Он отметил, что нужно действовать в направлении, которое волнует большинство россиян, а это понятные цели, в том числе цели национального развития.
Решения, которые должна принять партия, будут посвящены определению приоритетов на ближайшее будущее, обновлению руководящих органов и запуску новых проектов, добавил Медведев.
"Все это необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство — именно эта задача стоит — и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации", — сказал он.
22 ноября, 17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"