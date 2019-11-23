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РИА Новости

Медведев назвал главную задачу "Единой России"

13:16 23.11.2019 (обновлено: 13:55 23.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Перед "Единой Россией" стоит задача сохранить политическое лидерство, заявил на XIX съезде партии ее председатель, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Он отметил, что нужно действовать в направлении, которое волнует большинство россиян, а это понятные цели, в том числе цели национального развития.
Решения, которые должна принять партия, будут посвящены определению приоритетов на ближайшее будущее, обновлению руководящих органов и запуску новых проектов, добавил Медведев.
"Все это необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство — именно эта задача стоит — и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации", — сказал он.
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19-й съезд "Единой России"Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Стесняюсь спросить, задача максимум это лишь победить на следующих выборах? Да уж...
23 ноября, 13:19
CCicicipi
1110000
Главная задача - это отставка Медведева!
23 ноября, 13:46
ggromov007
1000000
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