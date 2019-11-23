Папа Римский Франциск начал свой первый визит в Японию

ТОКИО, 23 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск прибыл в Японию с визитом, это первое посещение понтифика страны Восходящего солнца, предыдущий визит главы католической церкви в Японию состоялся 38 лет назад, сообщил телеканал NHK.
В ходе визита, который продлится до 26 ноября, понтифик посетит Нагасаки и Хиросиму, а также проведет мессу в Токио перед несколькими тысячами верующих.
В Японии отмечают высказывания главы Римской католической церкви, направленные на запрещение и отказ человечества от ядерного оружия.