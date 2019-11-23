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РИА Новости

Метро, МЦК и МЦД в 2020 году будут перевозить 9,8 млн человек в сутки

13:10 23.11.2019
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© Илья ПиталевПассажиры на эскалаторе
Пассажиры на эскалаторе
© Илья Питалев
Пассажиры на эскалаторе. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Власти Москвы рассчитывают, что к 2020 году метро, Московским центральным кольцом и Московскими центральными диаметрами будут пользоваться 9,8 миллиона пассажиров в сутки, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
По прогнозу дептранса, число пассажиров вырастет благодаря появлению новых маршрутов, удобным пересадкам и выгодным тарифам.
"Мы ожидаем, что в 2020 году общее число пассажиров метро, МЦД и МЦК составит 9,8 миллиона в сутки. Это в 1,3 раза больше, чем в 2010 году, тогда метрополитен каждый день перевозил 7,5 миллиона пассажиров, а проектов наземного метро еще не было", – рассказали в пресс-службе.
Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
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