После стрельбы у ресторана в Сухуме завели дело

В пятницу неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди тяжело пострадавших 22-летняя официантка Доминика Акиртава. Опасности для жизни остальных пострадавших нет.
"Прокуратурой г. Сухум возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство отмечает, что на месте преступления найдено более 80 гильз автомата "Калашникова" и пять гильз пистолета, на заброшенной территории железнодорожного вокзала Сухума обнаружен сгоревший автомобиль Toyota Mark II без номеров. "В салоне автомобиля были изъяты четыре единицы огнестрельного автоматического оружия системы "Калашникова", - уточняет прокуратура.