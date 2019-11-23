После стрельбы у ресторана в Сухуме завели дело

На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019

На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019

© Sputnik На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019

СУХУМ, 23 ноя - РИА Новости. Прокуратура столицы Прокуратура столицы Абхазии возбудила уголовное дело после перестрелки в центре Сухума , в которой погибли два человека, ещё четверо получили ранения, сообщает Генпрокуратура республики.

В пятницу неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди тяжело пострадавших 22-летняя официантка Доминика Акиртава. Опасности для жизни остальных пострадавших нет.

"Прокуратурой г. Сухум возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.