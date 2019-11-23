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РИА Новости

После стрельбы у ресторана в Сухуме завели дело

13:07 23.11.2019
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© SputnikНа месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
© Sputnik
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
СУХУМ, 23 ноя - РИА Новости. Прокуратура столицы Абхазии возбудила уголовное дело после перестрелки в центре Сухума, в которой погибли два человека, ещё четверо получили ранения, сообщает Генпрокуратура республики.
В пятницу неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди тяжело пострадавших 22-летняя официантка Доминика Акиртава. Опасности для жизни остальных пострадавших нет.
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
Вчера, 01:11
Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии
"Прокуратурой г. Сухум возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство отмечает, что на месте преступления найдено более 80 гильз автомата "Калашникова" и пять гильз пистолета, на заброшенной территории железнодорожного вокзала Сухума обнаружен сгоревший автомобиль Toyota Mark II без номеров. "В салоне автомобиля были изъяты четыре единицы огнестрельного автоматического оружия системы "Калашникова", - уточняет прокуратура.
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
22 ноября, 23:05
В Абхазии после стрельбы в Сухуме призвали усилить борьбу с криминалом
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На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
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