Город в помощь: электронные услуги для родителей в Москве

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Оформить выплаты, пособия и компенсации, записаться к врачу, а также подать заявку на запись ребенка в детский сад, первый класс, группу продленного дня, кружок или спортивную секцию теперь можно на портале мэрии Москвы. Для столичных родителей обновлен список онлайн-сервисов и услуг, говорится Оформить выплаты, пособия и компенсации, записаться к врачу, а также подать заявку на запись ребенка в детский сад, первый класс, группу продленного дня, кружок или спортивную секцию теперь можно на портале мэрии МосквыДля столичных родителей обновлен список онлайн-сервисов и услуг, говорится в сообщении на сайте mos.ru.

"Сейчас не выходя из дома можно записать ребенка в сад, школу, различные кружки и секции, прикрепить к поликлинике и записаться на прием к врачу. И мы продолжаем улучшать и модернизировать услуги, чтобы их получение было максимально простым, удобным и быстрым для москвичей", — отметила руководитель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

На сегодняшний день за услугами и онлайн-сервисами социальной сферы обратились более 800 миллионов раз, уточнили в мэрии.

Через сервис "Мои платежи" можно внести плату за детский сад, кружки, секции и другие образовательные услуги. Сделать это могут оба родителя, указав данные о ребенке в личном кабинете.

Благодаря "Электронному дневнику школьника" каждый родитель может следить за успеваемостью своего ребенка, расписанием занятий и объемом домашних заданий. Также на сервисе доступна оперативная связь со школьными учителями.

Сервис "Москвенок" позволяет проверить, когда ребенок зашел и вышел с территории школы, пополнить счет для покупки еды в школьном буфете, а также исключить из рациона ребенка нежелательные продукты.