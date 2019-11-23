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РИА Новости

Город в помощь: электронные услуги для родителей в Москве

13:03 23.11.2019 (обновлено: 15:10 23.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Оформить выплаты, пособия и компенсации, записаться к врачу, а также подать заявку на запись ребенка в детский сад, первый класс, группу продленного дня, кружок или спортивную секцию теперь можно на портале мэрии Москвы. Для столичных родителей обновлен список онлайн-сервисов и услуг, говорится в сообщении на сайте mos.ru.
"Сейчас не выходя из дома можно записать ребенка в сад, школу, различные кружки и секции, прикрепить к поликлинике и записаться на прием к врачу. И мы продолжаем улучшать и модернизировать услуги, чтобы их получение было максимально простым, удобным и быстрым для москвичей", — отметила руководитель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.
На сегодняшний день за услугами и онлайн-сервисами социальной сферы обратились более 800 миллионов раз, уточнили в мэрии.
Через сервис "Мои платежи" можно внести плату за детский сад, кружки, секции и другие образовательные услуги. Сделать это могут оба родителя, указав данные о ребенке в личном кабинете.
Благодаря "Электронному дневнику школьника" каждый родитель может следить за успеваемостью своего ребенка, расписанием занятий и объемом домашних заданий. Также на сервисе доступна оперативная связь со школьными учителями.
Сервис "Москвенок" позволяет проверить, когда ребенок зашел и вышел с территории школы, пополнить счет для покупки еды в школьном буфете, а также исключить из рациона ребенка нежелательные продукты.
Весной 2019 года на портале мэрии был запущен новый семейно-экологический проект "Наше дерево" для москвичей, которые недавно стали родителями. Они могут отметить пополнение в семье, высадив именное дерево. Отпраздновать появление ребенка таким способом уже решились 2300 семей.
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Хорошие новостиМоскваОбщество
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