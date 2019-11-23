Источник сообщил, какие изменения ждут генсовет "Единой России"

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В генсовете "Единой России" будут сформированы рабочие группы по взаимодействию с молодежью, гражданским обществом и по правозащите, их будут курировать депутат ГД Евгений Ревенко, сопредседатель центрального совета сторонников ЕР Сергей Боярский и депутат ГД Михаил Старшинов, рассказал РИА Новости источник, близкий к руководству ЕР.
Ранее в пятницу в ходе заседания экспертного совета секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что на съезде будет принято решение об изменении работы генсовета партии. Планируется разбить его на шесть отраслевых функциональных рабочих групп с четко обозначенным KPI по срокам и индикаторам. Предполагается, что каждый член генсовета будет нести на себе "конкретную функциональную нагрузку".
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"Сергей Боярский будет курировать рабгруппу по взаимодействию с гражданским обществом. Михаил Старшинов возьмет на себя работу правозащитной группы, а Евгений Ревенко займется работой с молодежью", - сообщил собеседник агентства.
Ранее информированный источник рассказал РИА Новости, что каждой рабгруппой будут заниматься соруководители: один из членов партии, а другой – представитель профильного сообщества.
Ревенко ранее заявлял на своей странице в Instagram, что оставит должность замсекретаря генсовета партии, все формальности, связанные с его уходом, будут урегулированы на съезде партии. При этом он сообщил, что продолжит работать в партийной комиссии по этике. Также он упомянул "еще одно направление" своей партийной деятельности, пообещав позднее рассказать о нем подробнее.