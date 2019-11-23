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РИА Новости

Матвиенко поблагодарила Азербайджан за внимание к русскому языку

12:57 23.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Азербайджана за внимательное отношение к русскому языку, который для россиян является языком межнационального общения.
"Особую роль в российско-азербайджанском сотрудничестве играют гуманитарные связи. По-настоящему уникальным образовательным, научным и культурным центром является Бакинский славянский университет. В его стенах проводится огромная работа по изучению русского языка, сохранению традиций и духовных ценностей славянских народов", - сказала сенатор в субботу на X российско-азербайджанском межрегиональном форуме.
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Также, по ее словам, в Азербайджане функционируют филиалы ведущих российских вузов – МГУ имени Ломоносова и Медицинской академии имени Сеченова. Действует почти 400 школ с обучением на русском языке.
"Мы всегда подчеркиваем и говорим огромные слова благодарности руководству Азербайджана за такое внимательное отношение к русскому языку, который для нас является языком межнационального общения", - отметила спикер.
Она с удовлетворением отметила позитивную динамику в развитии туризма. "В прошлом году число российских туристов достигло почти 900 тысяч человек. Надо прикладывать дальнейшие усилия, чтобы их число с каждым годом увеличивалось", - считает Матвиенко.
Осуществляется постоянный культурный диалог меду странами. Регулярно проходят выставки, театральные гастроли, концерты, музыкальные и кинофестивали, добавила она.
"На протяжении 25 лет реализуется масштабный обменный проект Дней культуры между Россией и Азербайджаном. И для меня было особой честью и удовольствием в рамках моего визита в нынешнем году участвовать в церемонии открытия Дней культуры России в Азербайджанской Республике", - сказала законодатель.
Ранее в ходе церемонии открытия павильона "Азербайджан" на ВДНХ Матвиенко отметила, что она проходит в преддверии Дней культуры республики, которые пройдут в России в 2020 году.
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Валентина МатвиенкоРоссияАзербайджанВ мире
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