Матвиенко поблагодарила Азербайджан за внимание к русскому языку

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Азербайджана за внимательное отношение к русскому языку, который для россиян является языком межнационального общения.

"Особую роль в российско-азербайджанском сотрудничестве играют гуманитарные связи. По-настоящему уникальным образовательным, научным и культурным центром является Бакинский славянский университет. В его стенах проводится огромная работа по изучению русского языка, сохранению традиций и духовных ценностей славянских народов", - сказала сенатор в субботу на X российско-азербайджанском межрегиональном форуме.

Также, по ее словам, в Азербайджане функционируют филиалы ведущих российских вузов – МГУ имени Ломоносова и Медицинской академии имени Сеченова. Действует почти 400 школ с обучением на русском языке.

"Мы всегда подчеркиваем и говорим огромные слова благодарности руководству Азербайджана за такое внимательное отношение к русскому языку, который для нас является языком межнационального общения", - отметила спикер.

Она с удовлетворением отметила позитивную динамику в развитии туризма. "В прошлом году число российских туристов достигло почти 900 тысяч человек. Надо прикладывать дальнейшие усилия, чтобы их число с каждым годом увеличивалось", - считает Матвиенко.

Осуществляется постоянный культурный диалог меду странами. Регулярно проходят выставки, театральные гастроли, концерты, музыкальные и кинофестивали, добавила она.

"На протяжении 25 лет реализуется масштабный обменный проект Дней культуры между Россией и Азербайджаном. И для меня было особой честью и удовольствием в рамках моего визита в нынешнем году участвовать в церемонии открытия Дней культуры России в Азербайджанской Республике", - сказала законодатель.