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РИА Новости

СК объявил в розыск нижегородского вора в законе Жаринова

12:54 23.11.2019 (обновлено: 17:10 23.11.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против нижегородского криминального авторитета Виктора Жаринова, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Речь идет о статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". По данным следствия, Жаринов совершил несколько преступлений, в том числе организовал похищение двух жителей Ульяновска, которых пытались заставить передать криминальным структурам контроль над коммерческой организацией. А в 2013 году он, как говорится в сообщении, "занял высшее положение в преступном сообществе — вор в законе".
Сейчас Жаринова объявили в розыск, следователи устанавливают его местонахождение.
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