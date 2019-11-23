СК объявил в розыск нижегородского вора в законе Жаринова

Речь идет о статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". По данным следствия, Жаринов совершил несколько преступлений, в том числе организовал похищение двух жителей Ульяновска, которых пытались заставить передать криминальным структурам контроль над коммерческой организацией. А в 2013 году он, как говорится в сообщении, "занял высшее положение в преступном сообществе — вор в законе".